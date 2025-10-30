Más familias del interior provincial recibieron sus escrituras y decretos de adjudicación

En la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) de Villa Mercedes, se llevó a cabo una nueva entrega de escrituras y decretos de regularización dominial en el marco del programa “Escriturá tu Casa”, una iniciativa que continúa garantizando el derecho a la vivienda y la seguridad jurídica de miles de familias.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Política Habitacional, Hugo Rossi, el intendente Maximiliano Frontera y la viceintendenta Silvina Galetto, acompañados por funcionarios provinciales y municipales.

Durante la jornada, se otorgaron 91 escrituras y 14 decretos de regularización dominial, beneficiando a familias de Villa Mercedes, Fraga, Justo Daract, Unión y Buena Esperanza.

Rossi subrayó la importancia del programa al afirmar que “la entrega de escrituras es la única actividad oficial que nunca se suspende”. Además, destacó el compromiso del Gobierno provincial para eliminar los obstáculos burocráticos que impedían acceder a la titularidad de las viviendas.

“Hoy hemos superado las 5.000 escrituras entregadas y seguimos avanzando”, aseguró el funcionario.

El secretario también recordó que muchas familias esperaron más de 30 años para obtener este documento esencial: “Como dice siempre el Gobernador, entran por esa puerta como adjudicatarios y se van como propietarios”, concluyó.