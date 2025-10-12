Más de mil autos y emoción a pleno en la primera edición de Low Nation

La primera edición de Low Nation en Villa Mercedes, producida por No Limits, se desarrolló este fin de semana en el Parque La Pedrera con una masiva convocatoria. Más de 1.000 autos modificados, clásicos y deportivos formaron parte de la exposición, consolidando el evento como uno de los más importantes del país para los amantes del automovilismo y la cultura tuerca.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de shows de Drift al límite, ovacionados por el público, y de la esperada exhibición de derby de demolición, que contó con tres vehículos protagonistas y fue el gran atractivo del cierre.

El evento también ofreció zonas recreativas para niños, una amplia propuesta gastronómica con foodtrucks, y música en vivo a cargo del DJ Mandioca, llegado especialmente desde Paraguay. Entre las sorpresas más celebradas estuvo la presencia de Bumblebee, el icónico personaje de Transformers, que se fotografió con grandes y chicos.

Organizado por Nuclear No Limits, el encuentro combinó espectáculo, adrenalina y familia, transformando a La Pedrera en el epicentro nacional del mundo motor durante todo el fin de semana.