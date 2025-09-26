Más de 450 estudiantes formaron parte de CLIP en Villa Mercedes

Este jueves, la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) de Villa Mercedes fue sede de la jornada CLIP (Comunicaciones, Lenguajes, IA y Producción), un espacio destinado a jóvenes de 4°, 5°, 6° y 7° año de instituciones educativas técnicas de la ciudad.

Más de 450 estudiantes participaron del encuentro, cuyo objetivo principal fue acercar a los alumnos a las nuevas tecnologías y su aplicación en el ámbito de la comunicación.

La actividad, organizada en conjunto por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Comunicación, comenzó a las 9:00 con un desayuno y dinámicas de integración para fortalecer los vínculos comunitarios.

Durante la jornada, profesionales del periodismo, la fotografía y el audiovisual ofrecieron capacitaciones, con un enfoque en la creatividad, el trabajo colaborativo y el uso responsable de la Inteligencia Artificial.