Durante el fin de semana se llevaron adelante distintos festejos por el Día del Niño en Villa Mercedes, con gran participación de familias y una asistencia que superó las 20 mil personas.

El sábado, el epicentro fue el Parque La Pedrera, donde se montaron propuestas como la Casa del Terror, simuladores, Xbox, cabina de fotos y juegos interactivos. También hubo shows musicales con las bandas Cuarteto al Toke y King David.

En simultáneo, en Digitalia se desarrolló el evento Animagnetic Power Kids, con cursos de cosplay, competencias de K-Pop, trivias, stands de anime y cómics. Todas las actividades fueron con entrada libre y gratuita.

El domingo, la celebración se trasladó a la Calle Angosta, donde se ofrecieron espectáculos en el escenario principal, talleres, juegos deportivos y recreativos, además de propuestas artísticas y culturales. Los más chicos disfrutaron de una jornada colmada de música, color, sorteos y sorpresas.