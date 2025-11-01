Más de 100 familias cumplen el sueño de la vivienda propia en Villa Mercedes

Con una mezcla de emoción, orgullo y esperanza, 116 familias de Villa Mercedes recibieron las llaves de su casa propia en una ceremonia encabezada por el gobernador Claudio Poggi y el intendente Maximiliano Frontera.

El acto, originalmente previsto al aire libre, debió trasladarse al estadio Arena del Parque La Pedrera por las condiciones climáticas, pero el entusiasmo de los presentes se mantuvo intacto.

Acompañaron al mandatario el intendente Maximiliano Frontera, autoridades provinciales y municipales, y cientos de vecinos que celebraron el cierre de una larga espera. Durante el evento se proyectó un video institucional y se entregaron las carpetas con la documentación y las llaves de los nuevos hogares.

“Cumplir la palabra empeñada”

En su discurso, Poggi recordó que muchos adjudicatarios se inscribieron en 2011 y destacó:

“Hoy estamos cumpliendo la palabra empeñada. Las primeras casas que hicimos en Villa Mercedes son las de ustedes”, afirmó.

El Gobernador pidió disculpas “en nombre del Estado” por los años de demora y llamó a mirar hacia adelante:

“El futuro es con la casa. Reciban la llave, vayan al barrio y háganla suya.”

Además, anunció la continuidad de las políticas habitacionales con el nuevo programa “Tenemos Futuro”, que destinará la mitad del presupuesto de obra pública a viviendas hasta cubrir el total de los inscriptos.

Un barrio que cobra vida

En mayo, 40 familias ya habían sido beneficiadas con la primera entrega de este plan habitacional. La jornada de hoy marcó una nueva etapa, consolidando el derecho al techo propio y reforzando las políticas de inclusión y desarrollo en la provincia.

Finalizado el acto, los flamantes propietarios se dirigieron al barrio para abrir por primera vez las puertas de su hogar. Niños corriendo, abrazos y lágrimas fueron las postales de un día que quedará grabado en la memoria colectiva de Villa Mercedes.

Próximas entregas

El programa contempla tres etapas de adjudicación hasta completar 360 viviendas antes de fin de año.

La próxima será el domingo 1° de diciembre, coincidiendo con el aniversario de Villa Mercedes, e incluirá las manzanas 6973, 6974, 6967, 6968, 6961, 6962, 6960 y 6959.