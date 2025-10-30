Más de 100 atletas compiten en La Pedrera por el Torneo Nacional de Fútbol Adaptado

Con una emotiva ceremonia de apertura, La Pedrera dio comienzo al Torneo Nacional de Fútbol de Olimpiadas Especiales, organizado por APAD. La jornada inaugural estuvo marcada por el encendido de la antorcha olímpica, el desfile de delegaciones y diversos espectáculos artísticos en el Estadio Arena.

Más de 100 deportistas de distintas provincias argentinas participan del certamen, que se desarrollará hasta el sábado, con encuentros programados en la cancha auxiliar del parque. La iniciativa promueve la inclusión, el deporte y la integración social a través del fútbol.

Este viernes, las prácticas comenzarán a las 9:00 h, mientras que los partidos oficiales se disputarán desde las 14:30 h. El ingreso será libre y gratuito, invitando a toda la comunidad a disfrutar y acompañar a los atletas.