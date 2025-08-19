Después de dos años sin poder competir en el circuito internacional por cuestiones económicas, Martín Casini volvió a medirse con la élite del para bádminton mundial y regresó con una sonrisa enorme: la primera medalla de su carrera en un torneo de la Federación Mundial de Bádminton.

El certamen se disputó en Lima, Perú, y reunió a los mejores jugadores del calendario anual. Allí, Casini compitió en tres modalidades: singles, dobles masculinos y dobles mixtos.

En singles y mixtos quedó en fase de grupos, pero mostró una evolución partido a partido. En el doble mixto, junto a una compañera brasileña con la que nunca había entrenado, estuvieron muy cerca de acceder a semifinales. Sin embargo, la mayor alegría llegó en el doble masculino, donde volvió a formar dupla con un jugador mexicano con quien ya había compartido cancha en 2022. Juntos, lograron el tercer puesto y la medalla de bronce.

“Me faltaba volver a sentir la presión y los nervios de competir a este nivel. Fui de menos a más, crecí mental y técnicamente. Este logro es muy especial porque estuve muy cerca en torneos anteriores y ahora, por fin, se me dio”, relató el deportista a Villa Mercedes Info.

Casini también valoró el crecimiento de su compañero y el trabajo en equipo: “Supimos analizar los errores y mejorar. Esa fue la clave para llegar al podio”.

El medallista reconoce que aún queda mucho camino por recorrer, tanto en lo personal como en el desarrollo de la selección argentina de para bádminton, que todavía está dando sus primeros pasos en la escena internacional.

Con este envión, Martín ya apunta a lo que viene: del 13 al 19 de octubre competirá en el Panamericano de San Pablo, Brasil, y luego, del 30 de noviembre al 5 de diciembre, participará en el Sudamericano de Bucaramanga, Colombia.