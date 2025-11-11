Martes y miércoles ventosos e inestables en la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas informó que este martes 11 de noviembre se espera una jornada algo inestable y ventosa en gran parte de la provincia. El cielo estará de mayormente despejado a parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias y tormentas aisladas desde la madrugada hasta el mediodía en el sur y centro provincial.

Las temperaturas mínimas rondarán los 15°C, mientras que las máximas alcanzarán los 26°C en promedio provincial. El viento del norte soplará entre 12 y 38 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h en la zona serrana central y el noroeste. Luego, se espera el avance de un viento sureste de intensidad similar.

Para el miércoles 12 de noviembre, se prevé otra jornada algo inestable, con leve descenso de temperatura y condiciones ventosas. El cielo estará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas durante las primeras horas, principalmente en el centro y norte provincial. Desde la mañana, el tiempo tenderá a mejorar y despejarse.

Las mínimas se ubicarán en torno a los 11°C, pudiendo registrarse por la noche, y las máximas llegarán a 25°C. El viento del sur será de leve a regular (12 a 38 km/h), con ráfagas de hasta 60 km/h en las regiones centro y norte, disminuyendo su intensidad hacia la tarde.