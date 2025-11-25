Martes y miércoles bajo alerta por altas temperaturas en la provincia

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipa para este martes 25 de noviembre una jornada de buen tiempo, con un marcado ascenso de temperaturas que configura el segundo día de una posible ola de calor. El cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes hacia la tarde y noche que podrían generar precipitaciones aisladas en el sur provincial, aunque con baja probabilidad.

Las mínimas rondarán los 18°C, mientras que las máximas promediarán los 37°C. El viento norte se mantendrá leve a regular (20 a 38 km/h), con ráfagas de hasta 60 km/h en el noroeste hacia el mediodía.

Para el miércoles, se prevén altas temperaturas y un escenario algo inestable. La mañana tendrá cielo mayormente despejado y, hacia la tarde-noche, aumentará la nubosidad con chances de chaparrones y tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 19°C de mínima y 36°C de máxima. El viento norte volverá a predominar, de intensidad leve a moderada (12 a 28 km/h), acompañado de ráfagas intensas.