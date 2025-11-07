Mario Pergolini se queda con el aire del domingo en el “Ranking Rock & Pop”

Mario Pergolini volvió a su casa. Tras su participación especial por los 40 años de Rock & Pop, el emblemático conductor decidió quedarse al frente del clásico “Ranking Rock & Pop”, que cada domingo repasa las 40 canciones más votadas por los oyentes.

El programa, que se emite los domingos desde las 10 de la mañana, combina la energía y el estilo inconfundible de Pergolini: contexto, anécdotas, historias y la adrenalina de descubrir el tema que llega al número uno semana a semana.

El regreso se da en el marco del aniversario de una emisora que marcó generaciones y que continúa siendo un referente del rock nacional. La dinámica mantiene su espíritu original: los oyentes votan en los canales oficiales y la radio actualiza el ranking en tiempo real, reflejando la temperatura musical del momento.

🎧 Pergolini vuelve a contar la historia del rock

Un clásico de la radio moderna, ahora también por el dial villamercedino

Con su sello personal y su mirada crítica, Mario Pergolini promete devolverle al “Ranking Rock & Pop” ese ritmo narrativo y rebelde que definió a una era.

Desde ahora, los oyentes de Villa Mercedes podrán disfrutarlo por VMI Radio 88.1 FM, compartiendo una conexión directa con lo mejor del rock argentino e internacional.