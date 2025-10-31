Mario Pergolini regresa a Rock & Pop en una edición histórica

La radio más emblemática del rock argentino celebra su aniversario número 40 con un regreso que promete nostalgia y emoción. Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop 95.9 para conducir una edición especial del “Ranking Rock & Pop – Edición 40 años”, una cuenta regresiva con las 40 canciones más votadas por la audiencia.

El programa se emitirá este domingo a las 10 de la mañana (hora argentina) y podrá escucharse en vivo en Villa Mercedes por FM 88.1 y en streaming a través de villamercedes.info/radio.

Con su tono inconfundible, Pergolini —quien marcó una época con ciclos como ¿Cuál es? y su paso por el Ranking original— volverá al aire en un encuentro generacional que recorrerá cuatro décadas de historia musical, entre clásicos del rock nacional e himnos internacionales.

El especial promete ser mucho más que un repaso de éxitos: será una radiografía emocional de la relación entre Rock & Pop y su público, un homenaje al espíritu rebelde y creativo que definió a la emisora desde 1985.