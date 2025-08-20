Marinucci criticó a Sturzenegger por habilitar bitrenes en rutas nacionales

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, cuestionó los anuncios del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre la habilitación de bitrenes en la red vial nacional.

Marinucci advirtió que la medida “pone en riesgo a quienes circulan por las rutas”, al remarcar que el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica, los vehículos de mayor porte requieren mayor distancia de frenado y no doblan como un camión convencional.

Además, criticó la falta de mantenimiento en la infraestructura vial nacional: “El mismo Gobierno que hace bandera del deterioro del Estado lleva casi dos años sin realizar obras de mantenimiento en gran parte de la red. Es una bomba a punto de estallar”, señaló.

El funcionario bonaerense también cuestionó la intención del Gobierno nacional de privatizar los ferrocarriles de carga y pasajeros, recordando que en los últimos años la provincia había fortalecido la red ferroviaria para mejorar la logística productiva.

Finalmente, envió un mensaje a Sturzenegger: “Crecer no es poner más toneladas sobre rutas destruidas, sino garantizar condiciones seguras para quienes producen y transitan.”