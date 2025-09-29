Marihuana oculta en compresores: así cayó una red narco en Villa Mercedes

En una conferencia de prensa, el Fiscal Federal Danilo Miocevic, la Ministra de Seguridad Nancy Sosa, el Juez Federal Juan Carlos Nacul, el Jefe de Policía Pablo Vieytes y el Jefe Dirección Gral. Lucha Contra el Narcotráfico Carlos Salinas brindaron detalles del operativo que permitió desarticular una organización dedicada al ingreso y distribución de marihuana en la ciudad.

La investigación comenzó en marzo y contó con el trabajo conjunto de la Fiscalía Federal, la Policía de la Provincia y la PROCUNAR. Tras meses de seguimiento, se realizó una entrega vigilada que permitió localizar un cargamento oculto en compresores metálicos. Allí se hallaron 61,7 kilos de marihuana en cogollos, una modalidad de mayor valor en el mercado.

Según se informó, la droga provenía de Paraguay, ingresaba por Misiones y era distribuida en Villa Mercedes y localidades aledañas. El operativo dejó 7 detenidos: seis en la ciudad y uno en Posadas. Además, continúa vigente una orden de captura.

La ministra destacó que este es el segundo operativo más importante del año en Villa Mercedes y remarcó el compromiso del Estado para “sacar la droga de las calles”. El jefe de la Policía Provincial, Pablo Pérez, señaló que estos procedimientos son posibles gracias a la coordinación entre fuerzas y la capacitación permanente del personal.

