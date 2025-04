El pasado lunes 21 de abril, desde su ciclo matutino, Amalia “Yuyito” González comunicaba la separación con Javier Milei, asegurando que todo fue en buenos términos y que se encuentran en armonía.

Tras el anuncio, las miradas se dirigieron a Mariana Brey, quien hace poco entrevistó al presidente de los argentinos y se notó una química especial entre ellos.

El presidente suele dar entrevistas, y se muestra receptivo con quienes apoyan sus políticas, y en su última aparición junto a Alejandro Fantino, Brey se tomó la licencia de agradecerle por ser un político “que cumple con lo que dice en campaña”.

No obstante ante las versiones de una posible relación entre ambos, fue la propia Brey quien salió a negar los rumores y poner sobre la mesa una tema que refiere a las políticas de género.

“Mi relación con el presidente es netamente periodística, nunca le pregunté cosas de su vida personal, nunca estuve atrás de ese tipo de noticias” comenzó diciendo para Intrusos.

Y continuó: “Me parece absurda la pregunta, insólito todo tipo de comentario referido a esto. Quiero ser muy seria porque se está naturalizando y creo que esta es una forma de ser abusivo y violento”, con respecto a los rumores sobre una relación con Milei.

“No se puede naturalizar ni preguntar algo así, más se pregunta, más fuera de foco está. No es en contra tuyo, invito como a la reflexión a todos si está bien que se hagan este tipo de cosas”, aclaró.

Y en esa línea continuó: “Este tipo de comentarios absolutamente machistas que en el gran porcentaje de veces viene de mujeres”.

“A mi no me perjudica porque tengo una familia súper sólida pero yo no quiero tomarme esto a la gracia porque no me parece gracioso, me paree serio y que no podemos naturalizar”, remarcó.

“Esto nos está pasando solamente a las mujeres, no les pasa a los hombres. ¿De verdad vamos a poner en duda de cómo vos conseguís tu información? ¿Todavía existe gente tan mediocre que instale este tipo de cosas?”, diferenció sobre los comentarios que recaen sobre las periodistas mujeres y cómo avanzan en sus carreras.

Consultada sobre si Nancy Pazos podría haber instalado ese rumor, Brey comentó: “No estoy detrás de quien se obsesione conmigo y quiere instalar cosas que no son. Cuando vos tenés logros y éxitos construidos de años entiendo que para los que no llegaron de esa manera eso es muy difícil de entender”.