Marcelo Acevedo enfrentará juicio por asociación ilícita y no por la desaparición de Abel Ortiz

El ex comisario Marcelo Acevedo enfrentará, junto a Alejandra Espinoza y María del Carmen Vázquez, un juicio oral y público por asociación ilícita, a 11 años de la desaparición de Abel Ortiz.

Acevedo, quien estuvo nueve meses detenido en 2013 bajo la imputación de homicidio calificado, dialogó con VMI Radio 88.1 y aseguró que aquella causa fue “armada” y que las pruebas en su contra nunca existieron. La Cámara lo liberó dictándole falta de mérito, pero luego el juez Leandro Estrada impulsó la nueva acusación.

El ex funcionario policial sostiene que el proceso presenta múltiples irregularidades: pruebas ocultas, pericias sin resultados incriminatorios y la intervención de testigos vinculados al delito. “Hace 11 años me arruinaron la carrera y la vida. Ahora espero que el juicio sirva para demostrar la verdad”, expresó.

Acevedo agregó que la causa Ortiz permanece paralizada desde hace más de una década y cuestionó que se lo relacione con la desaparición del joven: “Nunca investigaron todas las líneas posibles. Se direccionó la pesquisa hacia mí y mis compañeros, mientras otras pruebas fueron ignoradas”.

El juicio comenzará el 23 de septiembre y será de carácter público.