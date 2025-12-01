Mañana se formularían los cargos contra Andrea Quiroga

La causa por falsa denuncia contra Andrea Gabriela Quiroga llega este lunes a su momento más crítico. Con el expediente PEX 446002/25 ya notificado y caratulado como “Av. Falsa Denuncia – Quiroga Gabriela Andrea (IMP)”, la Justicia fijó para mañana a las 10:00 horas la audiencia multipropósito en la que podrían quedar formalmente formulados los cargos.

La jueza de Garantía María Agustina Pereyra Cardini habilitó día y hora para que la Fiscalía avance después de semanas de presentaciones y maniobras procesales del abogado Carlos Cobo, esposo de Quiroga. Cobo, ex miembro del Superior Tribunal de Justicia y hoy defensor de figuras investigadas por corrupción como Anabella Lucero y Joaquín Beltrán, será quien la represente nuevamente ante el estrado.

El expediente se originó tras la caída total de las denuncias que Quiroga presentó contra el intendente Maximiliano Frontera, todas rechazadas por la Justicia por carecer de sustento. Ese derrumbe judicial derivó en la acción penal que ahora pone a la dirigente del MOCOMER a las puertas de una imputación.

En el ámbito político, el clima es de máxima tensión: una imputación podría poner en serio riesgo su asunción como concejal, prevista para los próximos días, abriendo un escenario inédito en Villa Mercedes. Varios ediles ya analizan además avanzar con una querella conjunta por calumnias e injurias.

Mañana, a las 10:00, la Justicia comenzará a definir el futuro judicial y político de la dirigente que construyó su campaña sobre acusaciones que hoy se investigan como posibles delitos.