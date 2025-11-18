Makintach pidió “paz” para su familia a horas del veredicto

A horas de conocerse el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento, la jueza Julieta Makintach expresó que “necesita paz para su familia” en este momento decisivo. En diálogo con Noticias Argentinas, la magistrada evitó confirmar si este martes estará presente en la audiencia que iniciará a las 10 en el Anexo del Senado bonaerense, ubicado en 7 y 49, en La Plata.

Allí, los 12 jurados deberán definir si corresponde o no su destitución del cargo.

Makintach, actualmente suspendida, también se refirió a la denuncia por presunto testimonio agravado que impulsó contra su colega Maximiliano Savarino: “Estoy esperando que me llamen a ratificar”, señaló.

La magistrada no solo se encuentra apartada de sus funciones judiciales, sino también de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, mientras avanza la causa penal que investiga la UFI N°1 de San Isidro.

En mayo se difundieron imágenes y un tráiler de un documental en el que Makintach aparece conduciendo hacia los tribunales de Ituzaingó 340, brindando una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias.