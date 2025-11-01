Macri criticó el reemplazo de Francos y reveló desacuerdos con Milei en Olivos

El expresidente Mauricio Macri expresó este sábado su preocupación por la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y apuntó contra su reemplazo, Manuel Adorni, a quien definió como un funcionario “sin experiencia”.

“No parece ser una buena noticia”, sostuvo en relación a la designación del vocero presidencial como nuevo ministro coordinador.

Macri relató que fue invitado a cenar por el presidente Javier Milei en Olivos, como gesto de agradecimiento por su apoyo durante la crisis previa a las elecciones.

Según explicó, la reunión buscaba “pensar la mejor manera de reforzar los equipos y preparar la segunda etapa del Gobierno”, aunque reconoció que “no logramos ponernos de acuerdo”.

El exmandatario elogió la figura de Francos, a quien definió como “un hombre con capacidad y equilibrio, símbolo de sensatez para la ciudadanía”, y sugirió que el Gobierno podría haber elegido a Horacio Marín, actual titular de YPF, “por su perfil técnico y su experiencia en conducción de equipos”.

Asimismo, Macri recordó que “el jefe de Gabinete es una figura esencial para coordinar la gestión y la estrategia política”, y advirtió que la falta de resolución de las “disputas internas” sigue siendo un problema clave.

“El país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, subrayó.

Finalmente, aclaró que no busca beneficios personales y que su intervención responde a una preocupación genuina: