Luz y gas: nuevo aumento del 1,9% en todo el país

Las tarifas de energía eléctrica y gas registran un aumento promedio del 1,9% en todo el país, a partir de las resoluciones publicadas por los entes reguladores de ambos servicios.

El ajuste responde a una combinación de factores económicos, entre ellos la inflación del INDEC, los costos de producción, transporte y distribución, además de los valores estacionales fijados para octubre.

En el caso de la electricidad, la Resolución 694/2025 autorizó un incremento del 3,07% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur, mientras que la Resolución 695/2025 aplicó un 3,13% para Edenor, ambas en el AMBA. Estos ajustes toman como referencia el Índice de Precios Internos al por Mayor (67%) y el Índice de Precios al Consumidor (33%).

Además, se modificaron los valores del Precio Estacional de la Energía (PEST), que bajó un 0,22%, y del Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión (PEAT), que subió un 7,12%. El Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio) quedó en $48,223 para Edesur y $52,202 para Edenor.

En cuanto al gas, la Resolución 382/2025 del Enargas dispuso un aumento del 2,6%, incorporando un nuevo indicador: las “Diferencias Diarias Acumuladas (DDA)”, que impactará en los cuadros tarifarios.

Finalmente, la Resolución 742/2025 estableció que las distribuidoras apliquen un recargo del 7% sobre el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), actualizado en dólares bajo los contratos del Plan Gas.Ar.