La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipa para este lunes un día con cielo despejado, viento leve y temperaturas que podrían superar los 22°C. El martes mantendrá condiciones similares, pero el miércoles y jueves se espera un descenso en el termómetro.

La jornada laboral inicia con buen tiempo, leve ascenso térmico y algo de viento. El cielo estará mayormente despejado con intervalos de nubosidad alta. Aunque la mínima promedio fue de 3°C, en zonas como Desaguadero se registraron -1°C pasadas las 8:00.

El viento soplará leve a moderado (12 a 28 km/h) desde el norte, con ráfagas cercanas a 50 km/h en el norte y centro provincial, según el informe oficial.