Luis Caputo defendió las restricciones y negó un nuevo cepo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que las nuevas limitaciones en el mercado de cambios no constituyen un “nuevo cepo”, sino una medida destinada a frenar maniobras especulativas y fortalecer las reservas del Banco Central.

La disposición del BCRA, conocida como “restricción cruzada”, establece que quienes compren dólares en el mercado oficial no podrán operar en los financieros (MEP o CCL) por 90 días. Según Caputo, la norma elimina un “quiosco” del que se beneficiaban “unas 20 personas” con arbitrajes entre ambos mercados.

Como impacto inmediato, el Tesoro logró adquirir U$S 1.345 millones en una sola jornada, equivalente al 77% de lo liquidado por el agro, frente al 25% del día anterior.

Respaldo internacional y mensaje político

Caputo vinculó la reciente estabilidad cambiaria y la baja del riesgo país al apoyo de Estados Unidos y a la quita temporal de retenciones. Señaló que Washington reconoció que “Argentina está bajo ataque político” y pidió al presidente Javier Milei ordenar la situación en el Congreso para avanzar con la asistencia financiera.

El ministro apuntó contra la oposición y afirmó que el mercado reaccionaba a la inestabilidad política: “Axel es comunista, es entendible que la gente se ponga nerviosa ante eso”.

Críticas del campo y situación social

El sector agropecuario expresó malestar porque el esquema de “retenciones cero” se agotó en tres días. Caputo negó perjuicios y destacó que los productores recibieron el mejor precio de la soja en 25 años, con un beneficio estimado del 60% por la baja impositiva.

En cuanto al bolsillo de la población, señaló que la comparación debe hacerse con diciembre de 2023: “Hoy a los argentinos les cuesta menos”, aunque reconoció que “a mucha gente todavía le cuesta”.

También descartó que la economía haya sido el factor central en la última derrota electoral del oficialismo, atribuyéndola a la estructura política del peronismo en los distritos.