Griselda Siciliani sorprendió con una confesión sobre su relación con Luciano Castro, luego de asistir a una función de “Caer y Levantarse”, la obra que protagoniza el actor.

Entrevistada por Desayuno Americano, la actriz reveló:

Cuando le preguntaron por qué no viven juntos, Siciliani fue clara:

“No me gusta, no es algo que disfruto. Ya sé que convivir no me gusta, no quiero”.