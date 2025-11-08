Podría ser solo una serie de mitos increíbles, propios del folclore popular de cualquier ciudad, pero muchos vecinos memoriosos tienen anécdotas sobre ellos, y no solo de un túnel, sino de varios.

No está de más recordar que Villa Mercedes fue, durante las épocas de los orígenes de nuestro país, la frontera de la naciente Argentina. Esa antigüedad puede dar a pensar que algo como un túnel no es tan imposible.

En realidad, no es para nada extraño que los primeros pobladores de la ciudad hayan cavado túneles, por que era una costumbre bastante común de siglos pasados. Hace unos años atrás, en San Luis capital trabajaban en el proyecto de un estacionamiento bajo la plaza Independencia, cuando se encontraron con túneles jesuitas. Si bien se comenzó a trabajar para la recuperación histórica y arqueológica de esos túneles, en algún momento, y vaya a saberse por qué intereses, todo se detuvo.

En Villa Mercedes, las construcciones alrededor de la primera plaza de la ciudad, no eran Jesuitas, sin embargo allí comienzan las leyendas. Frente a la Plaza Lafinur se encuentra el viejo edificio de la Clínica del Niño. Según varios relatos, allí habría estado uno de los primeros túneles secretos de la zona, que servía a los colonos y militares para esconderse, y salir del fuerte en caso de un ataque de los ranqueles que no pudiesen contener. Algunos médicos y enfermeros aún dicen haberlos visto.

La segunda historia de túneles secretos se acerca un poco mas a la plaza Pedernera. Cuenta la leyenda que el Antiguo Templo Savonarola, cuna de logias masónicas de la región, oculta túneles que lo conectarían con la iglesia de La Mercede. En una nota de nuestros medios, un usuario que realizaba trabajos de construcción comentó que los túneles iban aún mas allá, y se conectaban con el edificio del correo. Eso podría significar una posible red de túneles de cerca de 700 metros, atravesando pleno centro. El valor arqueológico y turístico de algo así, podría ser incalculable.

Pero aún hay mas: dicen que originalmente el edificio del Hogar Escuela tenía túneles que se conectaban con el subsuelo del Policlínico Regional. No es extraño que eso pudiera ser así, por que hay que recordar que Villa Mercedes es una ciudad de importancia estratégica para las fuerzas armadas. Al encontrarse en el centro del país, es uno de los lugares más seguros, y quizás allí radica una de las razones por las que la V Brigada se encuentra alojada junto a la ciudad. Por eso es que ambos edificios, realizados durante la gestión de Juan Domingo Perón como presidente de la Nación, guardarían esta conexión secreta en caso de que el hospital o la ciudad sean un objetivo militar.

También algunos usuarios, que dicen haber sido alumnos de la escuela de la V Brigada en los ´90, comentaron haber presenciado un hundimiento del suelo, dejando a la vista túneles en el lugar. No hay registro en los periódicos de que esta situación haya sucedido, pero de ser así, y haber tenido alguna situación inusual con la estructura de algún túnel, es bastante normar que no haya trascendido. Otra explicación puede tener que ver con los depósitos de combustibles utilizados por los fabulosos “Halcones”.

Aún nos quedan los últimos relatos sobre túneles. Mediante una pequeña investigación, algunos vecinos contaron que uno de los barrios mas peligrosos de la Villa Mercedes del siglo pasado, también tenía túneles al mejor estilo “Chapo Guzman”, para ocultarse de las redadas policiales. ¿Será así?.