El equipo Rad Monkey VM cerró un fin de semana intenso en el mundo del BMX, participando de la 4° Fecha del Campeonato Argentino, la Copa Sudamericana y la Copa Latinoamericana. Cinco pilotos villamercedinos dejaron todo en la pista, demostrando esfuerzo, disciplina y compromiso con la actividad.

El equipo se preparó durante semanas con entrenamientos diarios, perfeccionando técnica, velocidad y resistencia para enfrentar torneos de alto nivel. Cada carrera fue el resultado de un trabajo constante, mostrando la pasión que los une y el orgullo de representar a Villa Mercedes.

Resultados destacados:

Viernes 15 – 4° Fecha del Campeonato Argentino

Facundo Palacio: Semifinales

Felipe Palacio: Final, 4° puesto

Matteo Duplessis: Final, 5° puesto

Samuel Escalante: Semifinales

Nicolás Luján: Final, 3° puesto (Expertos 25-29) – primera competencia de este tipo para él como piloto, además de su rol como entrenador.

Sábado 16 – Copa Sudamericana

Facundo Palacio, Felipe Palacio y Matteo Duplessis: Semifinalistas

Samuel Escalante: 4° de finales

Nicolás Luján: 5° puesto

Domingo 17 – Copa Latinoamericana

Facundo Palacio, Felipe Palacio, Matteo Duplessis y Samuel Escalante: 4tos de final

Nicolás Luján: 4° puesto

Para los pilotos de Rad Monkey VM, cada carrera fue más que un resultado: fue una experiencia de aprendizaje, superación y demostración de la unión del equipo. Con cada entrenamiento y competencia, consolidan su lugar en el BMX argentino e internacional, llevando con orgullo los colores de Villa Mercedes.