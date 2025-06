Los Pumas comenzaron la temporada 2025 con una victoria histórica al superar por 28-24 a los British & Irish Lions en el estadio Aviva de Dublín, en el primer test match del año y antesala del Rugby Championship. Este triunfo marca la primera vez que el seleccionado argentino vence al combinado británico, que reúne figuras de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales.

El equipo conducido por Felipe Contepomi mostró solidez desde el inicio. Con buen juego táctico, presión constante y precisión con el pie, Tomás Albornoz abrió el marcador con un penal y sumó otros dos más. El primer try argentino llegó de la mano de Ignacio Mendy, mientras que un quiebre en defensa permitió a Albornoz apoyar un try tras una gran recuperación de Juan Martín González, dejando el resultado 21-10 al entretiempo.

En el complemento, los Lions reaccionaron con un try penal y otro de Tadhg Beirne, aprovechando la amarilla a Mayco Vivas para igualar el marcador. Pero Argentina no se desmoronó: un avance encabezado por Rodrigo Isgró derivó en el try de Santiago Cordero, que definió el encuentro.

Los minutos finales fueron de puro desgaste y defensa. Con el apoyo del TMO para revisar una jugada polémica, Los Pumas aguantaron la embestida rival y sellaron un triunfo que renueva la ilusión de cara a lo que viene.

La victoria cobra mayor valor si se consideran las numerosas ausencias en el plantel argentino. No estuvieron disponibles jugadores claves como Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Guido Petti y Efraín Elías, comprometidos con sus clubes en el Top 14 francés, además de otros como Facundo Isa, Marcos Kremer, Mateo Carreras y Lucas Paulos.

También se ausentaron por motivos contractuales o lesiones nombres de peso como Thomas Gallo, Tomás Lavanini, Matías Alemanno, Ignacio Ruiz y Francisco Gómez Kodela.

Esta situación obligó al staff técnico a convocar a una nueva camada de jugadores con gran proyección, muchos de ellos con presente destacado en el rugby local. El ensayo sirvió para ver en acción a talentos como Luciano Asevedo, Santiago Pernas, Simón Benítez Cruz y Faustino Sánchez Valarolo, entre otros.