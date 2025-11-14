Los motores se encienden en La Pedrera: Vuelven “Las Picadas”

Los motores volverán a rugir este domingo en el Autódromo “José Carlos Bassi” del Parque La Pedrera, donde se realizará una nueva edición de las picadas organizadas por Diego “Ratón” Pérez.

El evento contará con más de 140 autos de distintos puntos del país y premiará con $1 millón a la categoría 11 segundos, donde participan mayormente competidores locales.

La cita será este domingo desde las 10 de la mañana en el Autódromo “José Carlos Bassi”

Inicialmente prevista para el sábado por la noche, la competencia fue reprogramada al domingo 16 de noviembre debido a las condiciones climáticas. Las puertas se abrirán a las 9, las pruebas libres comenzarán a las 10, y las categorías competirán desde el mediodía.

Participarán vehículos de las categorías 11, 10, 9, 7,5 y libre, con la presencia de dragsters de Córdoba y representantes de varias provincias.

“El clima no acompaña el sábado, por eso decidimos pasarla al domingo. Desde las 10 comienzan las pruebas y luego arrancan las categorías”, explicó Pérez durante una conferencia de prensa.

El organizador agradeció el apoyo de la Municipalidad de Villa Mercedes, de la directora del Parque La Pedrera, Fernanda Sosa, y de la Subsecretaría de Deportes municipal, destacando que el trabajo conjunto permitió concretar el cambio de fecha.

Por su parte, Benjamín Pérez, otro de los organizadores, anticipó que será “la fecha más grande de Ratón Eventos”, con todos los condimentos de una jornada familiar: patio de comidas, seguridad privada, presencia policial, ambulancias y bomberos.

La entrada general tendrá un valor de $12.000, y los menores de 10 años ingresarán gratis.

La subsecretaria de Deportes, Cintia Duplessis, valoró el esfuerzo de los organizadores y aseguró que el municipio acompaña porque “estos eventos generan movimiento y entusiasmo en la comunidad”.

En tanto, Sosa subrayó que estas actividades también impulsan el comercio local y el turismo interno, gracias al público que atraen desde distintas regiones.