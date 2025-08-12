Mabel y Charly Guzmán, reconocidos exponentes de la música cuyana en San Luis, estuvieron en VMI Radio 88.1 para contarnos que celebran 41 años de trayectoria con una propuesta renovada. Tras festejar sus cuatro décadas en 2024, el dúo encara esta nueva etapa con una formación distinta que suma al contrabajista Federico Olguín y al percusionista Checho de Battista, logrando una sonoridad fresca que reinterpreta sus clásicos e incorpora temas inéditos.

Con siete discos editados —la mayoría premiados— y una carrera que los llevó a escenarios de todo el país, Los Guzmán han sabido mantener su esencia cuyana, adaptando arreglos e instrumentos para ofrecer nuevas experiencias al público. “El estilo se mantiene, lo que cambia es el acompañamiento, que le da un sabor nuevo a las voces y canciones”, explica Mabel.

El próximo sábado 16 de agosto, a las 21.30, se presentarán en Boliche Don Miranda, donde interpretarán canciones propias —algunas fuera de cualquier disco— y contarán con la participación de Norma Funes y Dante Giacometti como artistas invitados.

Aunque reconocen las dificultades de la música independiente para acceder a medios nacionales sin el respaldo de un sello discográfico, Los Guzmán continúan su camino con la misma pasión de siempre. “Seguimos tocando, aunque no tanto como antes. Nos gusta mantenernos activos y compartir lo que hacemos”, afirma Charly.