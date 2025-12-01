Los F-16 ya vuelan rumbo a la Argentina: cómo es la compleja operación de traslado

La Fuerza Aérea Argentina puso en marcha una de las operaciones más relevantes de la última década con el ferry que traslada seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon —cuatro biplazas y dos monoplazas— desde Dinamarca hacia la Argentina.

Según el Ministerio de Defensa, “es la primera vez que aeronaves de este tipo realizan un vuelo transatlántico para incorporarse al país”, un procedimiento que exige una coordinación técnica y logística de alta complejidad.

El convoy aéreo está compuesto por un Hércules C-130, el Boeing 737 T-99 y un KC-135R Stratotanker, encargado del reabastecimiento en vuelo. Este último puede operar a 15.000 metros de altitud, transportar 37 toneladas de combustible y requiere una tripulación mínima de tres personas.

Operación temporal en Río Cuarto y presentación oficial

Los F-16 aterrizarán en el Área Material Río Cuarto (ARMACUAR), donde operarán temporalmente hasta que concluyan las obras de la VI Brigada Aérea de Tandil, en Buenos Aires.

El próximo domingo, el presidente Javier Milei encabezará el acto de presentación oficial de los seis cazas, acompañado por gran parte del Gabinete nacional. La ceremonia se desarrollará durante la mañana y marcará un punto de inflexión para la defensa argentina:

La llegada de los F-16 simboliza un cambio de doctrina y el regreso de la capacidad de interceptación supersónica, perdida desde la baja de los Mirage en 2015.

Escalas técnicas y detalles del viaje

De acuerdo con Defensa, el ferry partió el 28 de noviembre desde Dinamarca y realizó una primera escala técnica en Zaragoza, España.

Un dato particular: aunque los F-16 son visibles en Flight Radar 24, no pueden ser identificados, pero sí figura el Boeing T-99, que acompaña la operación.

En su trayecto hacia la Argentina, las tripulaciones —integradas por pilotos argentinos y daneses— deben atravesar diversos espacios aéreos y ejecutar dos escalas clave:

Zaragoza (España)

Natal (Brasil), para reabastecimiento antes del tramo final

Un operativo logístico sin precedentes

El brigadier mayor Gustavo Javier Valverde destacó la complejidad del procedimiento:

“Es un desafío traer los seis aviones F-16, sobre todo en lo que respecta al apoyo logístico”, afirmó.

La incorporación de estos cazas representa un avance estratégico para la Fuerza Aérea y un salto tecnológico que fortalece las capacidades del sistema de defensa nacional.