Los F-16 ya vienen rumbo al país y sobrevolarán Villa Mercedes

El primer grupo de aviones F-16 Fighting Falcon, adquiridos por el Gobierno de Javier Milei a Dinamarca, ya inició su travesía hacia la Argentina y, en su ruta, sobrevolará distintos puntos del país, entre ellos Villa Mercedes, sede de la V Brigada Aérea en Villa Reynolds.

Las aeronaves despegaron este lunes rumbo al país. Hicieron una primera escala en Zaragoza (España) y continuaron hasta Islas Canarias, desde donde cruzaron hacia Sudamérica. El ingreso al continente se realizó por Natal (Brasil). Desde allí completarán el tramo final hacia el Área de Material Río Cuarto, en Las Higueras (Córdoba), donde su arribo está previsto para el viernes 5 de diciembre.

La formación está compuesta por cuatro F-16BM (biplaza) y dos F-16AM (monoplaza), operados por pilotos daneses y argentinos. Entre la comitiva se destacan dos villamercedinos: el capitán Sergio Palacios y el suboficial principal Claudio Sacchi, egresados de la Escuela Técnica N.° 17 de Villa Reynolds.

Los F-16 realizarán pasajes aéreos los días 6 y 7 de diciembre sobre Avenida de Mayo y Casa Rosada. Luego seguirán su itinerario el 8 de diciembre rumbo a Mendoza, San Luis y la ciudad de Córdoba.

La presentación oficial será el domingo 7 de diciembre a las 18 en Las Higueras, en un acto encabezado por el presidente y miembros de su Gabinete.

Estos seis cazas son los primeros en arribar como parte del acuerdo firmado este año por el Gobierno. Para la gestión nacional, se trata de una operación estratégica destinada a recuperar capacidades aéreas que el país perdió tras la baja de los Mirage, retirados en 2015 luego de 43 años de servicio. La compra forma parte de una política de “modernización y cooperación” con Estados Unidos y aliados de la OTAN.

El convenio contempla 24 aviones operativos, además de una unidad destinada a repuestos y entrenamiento en tierra, por un valor de 340 millones de dólares. A ello se suma un paquete de armamento y equipamiento estimado en 310 millones de dólares.

Entre los sistemas incluidos destacan los misiles AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, bombas guiadas, pods de reconocimiento y equipos de guerra electrónica.