El Mercadito “Los Cocucha”, el emprendimiento villamercedino que no para de crecer, renovó su sucursal en Madre Cabrini y Europa con una nueva carnicería y promesas de sorteos para clientes. “Queremos que los barrios tengan lo mejor”, aseguran sus dueños.

Testimonios que hablan por Cocucha:

Don Carlos, un cliente de la zona nos contó que “La atención es de trato familiar, y ahora con los cortes frescos, ni necesito moverme del barrio”.

¿Qué trae la ampliación?