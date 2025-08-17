El Mercadito “Los Cocucha”, el emprendimiento villamercedino que no para de crecer, renovó su sucursal en Madre Cabrini y Europa con una nueva carnicería y promesas de sorteos para clientes. “Queremos que los barrios tengan lo mejor”, aseguran sus dueños.
Testimonios que hablan por Cocucha:
- Don Carlos, un cliente de la zona nos contó que “La atención es de trato familiar, y ahora con los cortes frescos, ni necesito moverme del barrio”.
¿Qué trae la ampliación?
- Carnicería propia: Cortes premium, ofertas y atención personalizada.
- Promociones semanales: Desde el negocio anunciaron promociones dentro de muy poco tiempo.
- Sorteos: “Estamos preparando un gran sorteo para nuestros clientes”, adelantaron.