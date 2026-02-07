Los CDI reinician sus actividades con adaptación gradual para niños de hasta 2 años y medio

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la provincia reabrirán sus puertas el lunes 9 de febrero, marcando el inicio de un nuevo ciclo destinado a la contención, cuidado y acompañamiento de niños y niñas de entre 45 días y 2 años y medio.

Actualmente, más de 1.200 niños están inscriptos en los 22 Centros de Desarrollo Infantil que funcionan en el territorio provincial. Desde la Dirección de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia y Familia informaron que el regreso se realizará de manera progresiva, con un período de adaptación y horario reducido durante las primeras semanas.

El objetivo de esta modalidad es facilitar la vinculación de los pequeños con el personal y las rutinas diarias, mediante actividades especialmente planificadas para acompañar el proceso de integración. En ese sentido, durante la primera semana los niños asistirán una hora por día, la segunda semana dos horas, y así sucesivamente hasta alcanzar la jornada completa establecida por cada centro.

Asimismo, desde el organismo indicaron que continúan abiertas las inscripciones en aquellos CDI que aún cuentan con vacantes disponibles. Las familias interesadas pueden realizar consultas de manera presencial en cada institución o a través de los canales de contacto habilitados.