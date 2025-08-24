Los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

En un confuso hecho ocurrido este domingo por la mañana en el barrio Villa Allende Parque, en la ciudad de Córdoba, al menos cuatro jóvenes resultaron heridos luego de que un automóvil los embistiera tras una pelea en las inmediaciones de un after clandestino conocido como “La Casita”.

El incidente comenzó con una discusión dentro del local, que ya había sido clausurado meses atrás, pero continuaba funcionando sin habilitación. La disputa se trasladó a la vía pública, donde, según testigos, el conductor de un vehículo regresó a toda velocidad y atropelló a un grupo de personas, entre ellas dos motociclistas.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el auto embiste directamente a los jóvenes y luego huye del lugar. Vecinos aseguraron que los heridos fueron retirados antes de la llegada de la Policía y que los restos del siniestro fueron rápidamente levantados para evitar que quedaran pruebas.

Horas más tarde, un joven de 19 años ingresó al Hospital Cura Brochero con una fractura en el brazo y una lesión en la nariz, pero decidió no realizar la denuncia.

El local “La Casita” ya había sido escenario de clausuras y operativos previos por falta de habilitación, venta ilegal de alcohol y presencia de menores. Los vecinos denuncian que estas fiestas clandestinas se repiten desde hace más de una década en la zona.