Los alumnos que ejerzan bullying podrán perder las Estampillas Escolares

El gobernador Claudio Poggi firmó un decreto que modifica la Ley VIII-0752-2011, normativa que regula el programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”, ampliando los requisitos de conducta y sumando sanciones para estudiantes que incurran en hechos de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluyendo el ciberacoso.

La actualización del marco legal determina que los alumnos deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia para acceder al beneficio. Aquellos que presenten antecedentes de violencia podrán ver afectado total o parcialmente el estímulo económico. Además, la nueva normativa fija un plazo máximo de doce meses desde el egreso para realizar reclamos vinculados al programa, cerrando todo derecho posterior.

Nuevas reglas y consecuencias

El Ministerio de Educación busca que el programa, además de fomentar el ahorro escolar, funcione como un instrumento para promover entornos educativos seguros y respetuosos. Para ello, incorporó dos incisos al Artículo 3°, que refuerzan el orden administrativo y la claridad normativa.

Inciso H

Se establece que los estudiantes deberán demostrar una conducta acorde a la convivencia escolar, sin haber incurrido en bullying, acoso, violencia física o verbal, amenazas, extorsión o ciberacoso. Esta exigencia también alcanza el trato hacia docentes, directivos, preceptores y personal administrativo.

Las sanciones incluyen:

Descuento del equivalente en estampillas del año en curso cuando se verifique una conducta violenta.

Pérdida total de las estampillas acumuladas si el alumno reincide tres veces, ya sea en un mismo ciclo lectivo o en períodos continuos o discontinuos.

Este esquema sancionatorio regirá desde el ciclo lectivo 2026, sin efectos retroactivos.

La determinación de la reducción o pérdida del beneficio será adoptada por el Ministerio de Educación, en base a información fehaciente y objetiva provista por cada institución educativa.

Inciso I

Dispone que, al finalizar el nivel secundario, los estudiantes tendrán un plazo de hasta doce meses para presentar reclamos relacionados con el programa de Estampillas Escolares. Vencido ese período, se perderá automáticamente el derecho al canje.