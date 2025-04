Loco’ Gatti murió este domingo a los 80 años de edad tras largas semanas ingresado. El exguardameta argentino pasará a la historia como uno de los porteros más importantes del país, pero también por ser un personaje controvertido a la hora de argumentar y entender el fútbol. Estas son algunas de las frases más controvertidas de Gatti, principalmente después de finalizar su carrera futbolística.

1- “El ‘Gordito'”

El 9 de noviembre de 1980, en la previa del partido entre Boca Juniors y Argentina Juniors por el Torneo Nacional, ‘El Loco’ hizo enfadar a Maradona por unas declaraciones que hizo en una entrevista. “¿Sabes lo que me preocupa? Su físico… tengo la sensación de que en pocos años más no va a lograr contener su tendencia a ser un gordito”. Durante la previa al partido, Maradona le dijo enfurecido a Miguel Ángel López, por aquel entonces su entrenador: “Le voy a hacer cuatro goles, Miguel”. Y así fue. Maradona marcó cuatro goles y salió ovacionado del estadio

Diego Armando Maradona

2- “Messi no fue fundamental”

Durante el Mundial de 2022, Hugo Gatti no se guardó nada y se sinceró acerca de quién fue más importante para que la selección albiceleste alzase el título. En este caso, se decantó primero por el Dibu Martínez. “Tapó una pelota fundamental, se ganó en los penales. Fue el jugador más decisivo”. Para luego elogiar a Ángel Di María: “El jugador más importante en ataque fue Di María. Es el que desborda, el que juega para Messi”. El argentino acabó el discurso con una de sus frases más polémicas: “Para mí, Messi no fue fundamental”.

Leo Messi en ‘Simplemente fútbol’ / Youtube

3- “Cristiano fue más importante”

En los últimos años de Cristiano en el Real Madrid, Gatti se decantó por el portugués en el típico debate Ronaldo-Messi. “De los últimos tiempos, Cristiano fue más importante que Messi. Jugó en clubes más importantes, fue más goleador, siempre se la juega. Hay que decir “soy el mejor jugador de la historia”, yo no se lo oí decir a Messi o a Maradona. Y él te lo dice. No le queda mal”, confesaba.

Cristiano Ronaldo, con el Al-Nassr / @AlNassrFC

4- “Como Pelé, nadie”

Siguiendo el hilo de la frase anterior, aunque a Gatti le gustara mucho Cristiano, para él había otro ‘GOAT’. “Quiero mucho a Cristiano, pero como Pelé no hubo ni habrá. Pelé fue mejor que Maradona, que Cristiano, que Messi, que Ronaldinho, que Cruyff juntos“. ‘El Loco’ siempre defendió que el brasileño es el mejor jugador de la historia, por encima de cualquier jugador que haya nacido después de ‘O Rei’.

5- “Al VAR le pongo una bomba”

El exguardameta argentino también tuvo tiempo de hablar sobre el VAR y el nuevo fútbol. No parece que le gustase mucho. “¡Paren con el VAR! Ahora ni los goles se pueden gritar. Al VAR le pongo una bomba y a la lona, y eso que no soy agresivo, pero basta. Lo único bueno que inventaron en el fútbol es que no le podés dar la pelota al arquero y que la agarre con la mano. El fútbol es perfecto, sin el fútbol no hay trampa, picardía, gritos, trompadas, peleas. Hace rato que no hay fútbol y desapareció con el VAR”.

El árbitro Soto Grado comprueba el monitor del VAR durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Valencia / Jordi COTRINA/EPC

6- “El primer arquero que jugó al fútbol fui yo”

La importancia del ‘Loco Gatti’ en el fútbol argentino es evidente. Durante su carrera futbolística, llamaba la atención por atreverse a hacer más cosas que únicamente parar. “El primer arquero que jugó al fútbol fui yo, no era jugador con las manos para atajar. Yo llegué del campo y dije ‘soy un jugador de fútbol que tiene la ventaja de usar las manos”.