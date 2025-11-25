Lo sorprendieron trepando un paredón y quedó detenido: lo vinculan con otro hecho

Un joven de 20 años fue demorado este domingo por la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) de la UROP Nº 2, luego de ser sorprendido intentando ingresar a una vivienda ubicada en calle Profesor Farfán al 500, jurisdicción de la Comisaría 40ª.

El muchacho, en situación de calle, fue visto cuando trepaba el paredón de la propiedad. Al ser identificado, afirmó que residía allí. Sin embargo, la propietaria, una mujer de 41 años, confirmó que se trataba de su hijo, que no vive en el domicilio, y que posee antecedentes de robos en la vivienda, además de haber tenido restricciones de acercamiento por episodios de violencia.

Durante el procedimiento, realizado ante un testigo, se realizó la requisa correspondiente. Minutos más tarde, una mujer de 52 años se acercó al lugar y reconoció al joven como el presunto autor del robo de una garrafa y un anafe, ocurrido la noche anterior. La mujer fue invitada a radicar la denuncia formal.

El joven fue trasladado a la Comisaría 40ª para examen médico y el inicio de las diligencias. Efectivos motorizados y personal de la seccional trabajaron de manera conjunta para completar las actuaciones.