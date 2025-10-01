Lo que necesitas saber sobre el Plan de Viviendas Sociales Tenemos Futuro

En conferencia de prensa, el Gobierno provincial brindó detalles sobre el programa “Tenemos Futuro”, a través del secretario de Política Habitacional, Hugo “Pipo” Rossi; el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz.

Desde este lunes comenzó la etapa de confirmación de datos, que se extenderá hasta el 31 de octubre. Los inscriptos recibirán un mensaje de texto con un enlace para ingresar al sistema, validar su información y así poder participar en el sorteo público de diciembre.

Confirmación y sorteo

Los inscriptos deberán acreditar sus datos online, ingresando con su DNI y validando con un código SMS. Solo quienes completen este proceso estarán habilitados para ingresar al sorteo.

El sorteo será en diciembre, por localidad y por modalidad de vivienda. Tras la instancia pública, personal de Viviendas validará los datos y realizará un informe socioambiental antes de la adjudicación definitiva.

Modalidades y cuotas

El programa contempla dos alternativas:

Vivienda construida por el Estado: Terreno de 312 m² y vivienda de 57 m² antisísmica.

Tres ambientes: dos dormitorios, baño completo y cocina-comedor-estar.

Se entregarán antes de Navidad de 2026 .

Valor: 300 cuotas de $250.000, actualizables por el SMVM. Módulo de autoconstrucción asistida: Vivienda de 30 m² , con cocina-comedor, baño y habitación.

El Estado entrega materiales y asesoramiento técnico; el beneficiario aporta terreno y mano de obra.

Valor: 300 cuotas de $60.000, también actualizables.

Las familias solo comienzan a pagar cuando resulten adjudicatarias, es decir, meses antes de la entrega de la vivienda o tras recibir los materiales.

Requisitos de acreditación

Trabajadores formales: recibo de sueldo.

Autónomos: constancia actualizada de inscripción al monotributo.

Beneficiarios de planes sociales: comprobante del beneficio en cuenta bancaria.

Informales: formulario de declaración jurada disponible en la plataforma.

Ante dudas, se habilitó la línea 0800 333 9434. No habrá atención presencial.

Web oficial: Clic acá