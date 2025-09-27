Lluvias intensas en San Luis: Estancia Grande, La Cumbre y El Trapiche fueron las zonas más afectadas

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que durante las últimas horas se registraron precipitaciones significativas en diversas localidades de la provincia.

Entre los valores más altos se destacaron:

Estancia Grande con 59,5 mm

La Cumbre con 54,3 mm

El Trapiche con 53,2 mm

Dique La Florida con 50,6 mm

En la ciudad de San Luis, la estación de La Punta midió 25,4 mm y en la zona del Aeropuerto San Luis 26,5 mm.

En el interior, Villa Mercedes registró 18,3 mm, Justo Daract 38,6 mm, Buena Esperanza 46,8 mm, Los Coros 48,7 mm, La Toma 40,2 mm, Villa Reynolds 38,7 mm y en el Valle de Pancanta 33,5 mm.

La REM continúa con el seguimiento de las condiciones climáticas ante posibles nuevas precipitaciones.