Llevaba un arma de juguete y fue detenido junto a dos hombres que merodeaban viviendas

Durante la madrugada de este sábado 4 de octubre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a tres hombres de 18, 32 y 33 años en inmediaciones de calle Santa Fe al 400, en Villa Mercedes.

Según informó la fuerza, los uniformados detectaron a los individuos merodeando la zona con actitud sospechosa durante un patrullaje preventivo. Al ser interceptados para su identificación, uno de ellos mostró nerviosismo e intentó ocultar un objeto entre sus prendas.

Tras la requisa, los policías constataron que el joven llevaba una réplica de arma de fuego de material plástico, similar a un arma real.

Los tres sujetos fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 9°, mientras que el arma de juguete y otros elementos que portaban fueron secuestrados de manera preventiva.