Llegó el día: Messi pone fecha a su despedida de Eliminatorias en Argentina

Aunque el partido contra la Vinotinto marcará el cierre de Messi en Eliminatorias como local, no será su última presentación en el certamen. La Selección deberá visitar a Ecuador el 9 de septiembre en Quito, por la última fecha rumbo al Mundial 2026, donde Argentina ya está clasificada.

Luego, el equipo de Lionel Scaloni afrontará amistosos en octubre en Estados Unidos y en noviembre en Angola e India. Además, en marzo de 2026 se disputaría la Finalísima ante España, siempre y cuando el conjunto ibérico logre la clasificación al Mundial.

Messi en Inter Miami

Antes del anuncio, Messi volvió a brillar con Inter Miami, que alcanzó la final de la Leagues Cup tras derrotar en un partido decisivo al Orlando City. El capitán destacó el nivel de su equipo: “Es un grupo que compite… estamos en la final y felices por lo conseguido”.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano enfrentará en la definición al Seattle Sounders, el domingo 31 de agosto en el Lumen Field.