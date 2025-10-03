Llegó a la Argentina Matías Ozorio, señalado como ladero de “Pequeño J”

El avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Matías Agustín Ozorio (28), acusado de ser parte del triple crimen de Florencio Varela, arribó este jueves por la noche al Aeropuerto de El Palomar. El traslado fue realizado bajo un fuerte operativo de seguridad.

Ozorio, considerado uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, viajó desde Lima (Perú) bajo custodia de siete agentes de la Policía Federal y cinco de la Policía Bonaerense.

La comitiva partió a las 11:00 desde El Palomar, hizo escala en Salta para cargar combustible y llegó a Lima cerca de las 17:00. Tras cumplimentar los trámites, emprendieron el regreso con el detenido, arribando nuevamente a Buenos Aires a las 23:11.

Actualmente, Ozorio permanece alojado en la Jefatura Departamental de La Matanza, a disposición de la Justicia. Este viernes será indagado por el fiscal de Homicidios, Carlos Adrián Arribas.

El acusado está señalado como partícipe en la organización delictiva detrás de los homicidios de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.