Villa Mercedes se prepara para la 11ª edición de la tradicional prueba atlética “La Guadalupana”, que se correrá el próximo 1º de noviembre. El evento, organizado por la Comisión de la Guadalupana, contará con recorridos de 10K (competitivo), 5K (participativo) y 3K de caminata, además de actividades recreativas y espectáculos.

En diálogo con VMI, Juan Carlos Lucero Nieto, integrante de la comisión organizadora, destacó que la competencia es “una fiesta para toda la familia” y adelantó que este año habrá medallas metálicas y nuevas remeras oficiales, atendiendo a los pedidos de los corredores.

La carrera tendrá un nuevo circuito, que unirá el Barrio La Ribera con el Parque La Pedrera, evitando cortes en la circunvalación. “Buscamos un recorrido más dinámico y con menor impacto en el tránsito y la seguridad”, explicó Lucero.

Además, tras la prueba, está previsto un show artístico con cantina para que corredores y acompañantes puedan compartir la jornada. Como es tradición, todos los participantes recibirán su medalla al cruzar la meta, incluidas las categorías infantiles, que tendrán inscripción libre y gratuita.

Las inscripciones ya están abiertas: con remera, $20.000; sin remera, $10.000. Para más información, se puede seguir la página oficial en Facebook: La Guadalupana o en Instagram: @guadalupanavm.