Llamaron a indagatoria a la concejal electa Andrea Quiroga por falsa denuncia

La causa por presunta falsa denuncia contra la concejal electa Andrea Quiroga dio un giro decisivo. El Poder Judicial fijó fecha para la audiencia multipropósito, un paso clave que podría definir su situación procesal antes del inicio de sesiones del Concejo Deliberante.

De acuerdo a la resolución oficial —expediente OFR 446002/1, la audiencia fue programada para el lunes 2 de diciembre a las 10:00 horas, con habilitación de día y hora. La decisión se tomó tras una presentación de la Fiscalía y a partir de los recientes escritos enviados por el abogado Carlos Cobo, esposo de Quiroga, su representante legal en la causa, y también abogado de varios funcionarios de la gestión de Alberto Rodriguez Saá en causas de corrupción.

La audiencia multipropósito podría incluir —según lo determine la jueza— la formulación de cargos, un eventual llamado a indagatoria y la definición del avance procesal del expediente iniciado luego de que todas las denuncias impulsadas por Quiroga contra el intendente Maximiliano Frontera fueran rechazadas en tribunales.

En el ámbito político, la fecha genera especial atención: si la imputación avanza, podría comprometer la asunción de Quiroga como concejal, ya que la investigación por falsa denuncia se encuentra en plena etapa de definición.

Con este paso, la causa entra en un momento crítico que podría tener impacto directo en la composición del Concejo Deliberante a pocos días de su renovación.