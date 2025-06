En tanto, la diputada respondió: “Si sos médico y no te sirve el sueldo, si no logras una compensación satisfactoria, tenés la libertad de hacer otra cosa. Pasa que, como los médicos son muy respetados y se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera, no estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara”.

Y siguió: “Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa. Por lo pronto, ojalá pudiera mejorarse ese salario, me parece perfecto. Si con el control biométrico pudo agregarse un bono de 500 mil, imaginate lo que se va a poder hacer cuando todo el sistema de salud se recomponga de décadas de choreo”.

Más tarde, la diputada libertaria afirmó que cada uno gana de acuerdo a “lo que vale en el mercado”. “Me hartaron”, concluyó.

Crisso, quien se desempeña como residente de segundo año de Pediatría en el Garrahan, aseguró que cobra 830 mil pesos más un bono de 200 mil.

“Creo que si una persona estudió una carrera y se quiere dedicar a eso, es totalmente válido el reclamo de poder tener un salario acorde. Ella también desde su lado de comodidad de ganar 3.9 millones netos siendo diputada, creo que es fácil también opinar desde ese lado”, aseguró, en declaraciones a Urbana Play.

Este lunes se formalizó una propuesta salarial del Poder Ejecutivo que eleva los haberes de los residentes de primer año a $1.300.000 y establece un ingreso de hasta $1.000.500 para quienes cursan años superiores.

“Les mostramos el comunicado donde se efectiviza el aumento. Se llevaron el memo que les entregamos junto con la disposición y lo iban a charlar para darnos una respuesta mañana (por este martes)”, detalló Soraya El Kik, presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, al respecto.

La titular del Consejo hizo foco en el rol central que cumplen los residentes dentro del esquema de atención. “Nosotros estamos en una situación donde los chicos necesitan la supervisión de estos residentes que están muy capacitados. Ellos son como monitores para los pacientes de alta complejidad”, planteó. Y agregó: “Tenemos 11 salas de internación, 110 camas de terapia intensiva. Están siempre supervisados, pero los necesitamos para los 580 chicos internados promedio que tenemos”.

La funcionaria explicó que su gestión comenzó en octubre, junto con los otros tres consejeros –dos por Nación y uno por Ciudad–, y desde entonces implementaron medidas para optimizar recursos. “Ya hicimos una mejora con un ítem histórico que estaba debiéndose para el hospital de alta complejidad, para todo el personal, para todo el equipo de salud del hospital”, señaló. Según dijo, ese avance formó parte de un enfoque que busca “seguir en esa línea”, aunque reconoció que “si bien hubo una mejora salarial, necesitamos todavía apostar a más”.