“Libertad o tobillera”: Milei recibió un polémico regalo en su paso por Chaco

Durante una caravana por las calles de Resistencia, provincia de Chaco, el presidente Javier Milei protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó. En medio de su recorrido, recibió un zapato de mujer con una tobillera electrónica, obsequio con una fuerte carga simbólica que el mandatario interpretó como una crítica directa al kirchnerismo y a la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Villa Mercedes Info (@villamercedesinfo)

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado mostró el objeto ante la multitud y lo acompañó con un león de peluche, transformando el gesto en un nuevo lema de campaña: “La elección es clara: libertad o tobillera”.

Horas más tarde, se conoció que el regalo fue ideado por dos jóvenes de Villa Ángela, localidad situada a unos 190 kilómetros de la capital chaqueña. Vestidos con los atuendos de “Las Fuerzas del Cielo”, los autores publicaron un video en redes sociales en el que explicaron el significado del presente.

Antes del episodio, Milei encabezó un acto en la Plaza Belgrano, donde arengó a los militantes con un mensaje enfocado en la continuidad de su gestión:

“Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación y la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad y echando a los narcos, o si queremos volver al modelo del pasado”, expresó.

Durante su visita, el mandatario también se reunió con el gobernador radical Leandro Zdero y, tras concluir su agenda en Chaco, cruzó el puente hacia Corrientes para continuar con las actividades de campaña.