Liberación histórica: Hamas entregó a los 20 rehenes tras más de dos años en cautiverio

El grupo Hamas liberó este domingo a los 20 rehenes que mantenía cautivos en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, entre ellos tres ciudadanos argentinos. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Exteriores de Israel, que celebró el regreso con un mensaje en su cuenta oficial de X: “Bienvenidos a casa”.

La entrega se concretó tras un acuerdo impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien viajó a Jerusalén para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu y participar de una sesión especial en el Parlamento israelí (Knéset), donde fue homenajeado por su papel en el proceso de paz.

Los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja Internacional, que coordinó el traslado y las evaluaciones médicas de los sobrevivientes. Entre los primeros liberados figuran Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali y Ziv Berman, Matan Angrest y Eitan Mor, todos ellos trasladados al norte de la Franja.

Un acuerdo con impacto regional

El entendimiento forma parte de la primera fase del alto el fuego negociado por Estados Unidos, que también contempla la liberación de 250 prisioneros palestinos con condenas prolongadas o cadena perpetua, junto con 1.700 detenidos de Gaza sin cargos formales desde 2023.

Durante su discurso en el Parlamento, Netanyahu destacó el rol del exmandatario estadounidense al afirmar:

“Trump es el mejor amigo que el Estado de Israel tuvo en la Casa Blanca. Su compromiso con esta paz fue determinante para el regreso de nuestros ciudadanos”.

Por su parte, Donald Trump declaró ante los legisladores israelíes: