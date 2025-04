Fundamentado en dos casos sucedidos en Villa Mercedes, el Senador Provincial por Pedernera presentó un proyecto de Ley que habilitará allanamientos de urgencia. Uno de los casos tiene que ver con un asalto a una panadería, en la que las fuerzas de seguridad reconocen en las cámaras a los delincuentes, allanan la casa, encuentran objetos robados, pero al no haber mediado una orden de allanamiento, todo el procedimiento resultó inválido.

Consultado el Senador, nos explicó que “el allanamiento sin una orden judicial es una violación a la propiedad privada, tratada por la ley en el artículo 151 del código penal. Sin embargo, muchas veces sucede que un policía reconoce a un delincuente en una videocámara, y en el fragor de atrapar un delincuente reconocido que puede hacer desaparecer las pruebas del delito, se corre el riesgo de hacer mal un procedimiento y beneficiar al delincuente. Investigando con mi equipo de trabajo, nos encontramos con que el reconocimiento de un delincuente no toma en cuenta las cámaras digitales de seguridad y otros adelantos técnicos actuales. Colocar esto, que parece obvio, pero no lo es, habilita a un policía que reconoce a un delincuente a solicitar una orden de allanamiento de urgencia a un juez para poder ingresar a una vivienda sin violar las garantías de las personas. Allí nos encontramos con el siguiente inconveniente, que es la forma en que se solicitan y obtienen las órdenes. Por eso el proyecto de ley propone que un juez pueda emitir una orden de allanamiento a través de su teléfono, con una app, y sus datos biométricos. Estos dos artículos van de la mano, un policía identifica a un delincuente, pide por teléfono la orden a un juez, que puede enviarla inmediatamente solo firmando con su huella dactilar, u otro dato biométrico. La tecnología está, y hay que utilizarla.”

El siguiente caso en el que el Senador estudió para el desarrollo de la ley, fue el caso del robo en el Molino Fénix, donde pasó mucho tiempo entre el registro de las cámaras y el cumplimiento del procedimiento administrativo para conseguir allanar. “Con esta ley, la policía habría tenido mayores posibilidades para allanar y encontrar las cosas desaparecidas”, mencionó el senador.

El tercer y mas controversial punto del proyecto de ley, se refiere al uso de gorras: “No se puede prohibir la utilización de gorras, sería una locura propia de otra época. Pero lo que propongo es encontrar la forma de generar un agravante para quienes oculten su rostro para delinquir, ya sea tapándose para que no lo registre una persona, o para que no lo registre una cámara de seguridad que se encuentre dentro de una propiedad privada. Esto último es muy importante de entender, porque no viola la privacidad. Después, el dueño de un local comercial, por dar un ejemplo. puede elegir si en su derecho de admisión permite usar gorras o no. Pero todos sabemos que muchas veces la gorra es utilizada solo para cubrirse la cara de las cámaras. No sería discutir si se la usa o no, sino si delinquió y además utilizó algo para cubrir su identidad. Si alguien anda con gorra, y no es delincuente, no tiene por que tener problemas. Pero si delinquió, e intentó ocultarse, no hay forma de no creer que el hecho ha sido premeditado y estudiado. Como sea, instalemos el debate, pensémoslo como sociedad”.

Con esta Ley el Senador explicó que intenta hacer desde el poder legislativo, que es en donde hoy le ocupa su actividad, un aporte a mejorar la seguridad de la provincia, buscando construir en conjunto y facilitar la tarea de policías y jueces.