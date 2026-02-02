Leonardo Balerdi se mostró como nunca en un documental francés cargado de emoción

Leonardo Balerdi fue protagonista de un emotivo documental realizado por la televisión francesa, en el que se permitió mostrar un costado íntimo poco habitual. El trabajo recorre su historia personal y futbolística, con un fuerte anclaje en Villa Mercedes y en Pueyrredón, el club donde dio sus primeros pasos.

El audiovisual, de 20 minutos de duración, puede verse por beIN Sports, medio que envió a sus periodistas a Argentina y Europa para reconstruir la vida del defensor que hoy es capitán del Olympique de Marsella y que sueña con convertirse en el primer futbolista sanluiseño en disputar un Mundial.

A lo largo del documental, Balerdi repasa sus inicios, su llegada a Boca y la resistencia que tuvo a dejar el club de La Ribera, del cual él y su familia son fanáticos. El relato se potencia con testimonios de sus padres, sus abuelos y formadores, que aportan una mirada humana y cercana sobre su crecimiento.

Uno de los momentos más conmovedores lo brinda Rodolfo Balerdi, su abuelo paterno, cuyo testimonio emociona al propio futbolista frente a cámara. También participan Abraham Arrieta, excompañero en inferiores, y Luis Lucero, su primer entrenador en Pueyrredón, quien lo define como “una muy buena persona, inquieto, travieso y con una personalidad marcada”.

El trabajo se completa con las palabras de Diego Mazzilli, reclutador que lo llevó a Boca Juniors, y de Rolando Schiavi, quien lo recibió como entrenador en la Reserva.

Visiblemente conmovido, Balerdi no logra contener las lágrimas en varios pasajes y resume el espíritu del documental con una frase que lo dice todo: “Gracias a ellos soy más fuerte día a día”.