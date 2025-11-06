“Las finales no se juegan, se ganan”: Daniel Vila exclusivo en VMI Radio

El presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, doctor Daniel Vila, habló en exclusiva con VMI Radio 88.1 tras la obtención del título de la Copa Argentina, y compartió su emoción por el logro histórico conseguido por el equipo.

“Fue un partido muy duro, muy peleado. En muchos momentos estuvimos en desventaja por algunos fallos arbitrales, pero los muchachos tuvieron convicción, humildad y perseverancia”, expresó Vila mientras regresaba a Mendoza con el trofeo.

El dirigente destacó además el espíritu del plantel: “La noche anterior nos reunimos con los jugadores y les dijimos que las finales no se juegan, se ganan. Y ellos salieron a hacerlo”.

Consultado sobre el futuro inmediato, adelantó que el club ya piensa en la Copa Libertadores 2026, aunque todavía restan dos compromisos por la Copa de la Liga Profesional antes del receso.

“Luego veremos quiénes renuevan, qué puestos reforzar y empezaremos la pretemporada. El 18 de enero será nuestro primer compromiso por Libertadores”, confirmó.

Antes de eso, Vila aseguró que habrá lugar para celebrar: “Hoy es día de festejo. Desde el aeropuerto de Córdoba vamos a salir en caravana hacia el club para festejar con los hinchas y socios. Mañana ya empezaremos a trabajar de nuevo”.

Sobre la posibilidad de haber jugado la final en Villa Mercedes, lamentó que no dependiera de la institución mendocina: “Queríamos ir, pero fue decisión de la empresa organizadora. Ojalá la próxima se juegue allí”.