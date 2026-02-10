Las clases comenzarán el 23 de febrero en toda la provincia

A pocas semanas del inicio de clases, el mandatario provincial inspeccionó los trabajos en las escuelas de Nivel Inicial N°1 “Maestras Lucio Lucero” y N°5 “Bartolomé Mitre”, donde se ejecutan tareas de mantenimiento eléctrico, reparación de techos, tratamiento de humedad, pintura y mejoras en instalaciones sanitarias.

En ese marco, Poggi detalló que las obras se replican en 61 establecimientos educativos de toda la provincia, como parte de un plan sostenido de mantenimiento de verano. Los trabajos se distribuyen en 14 escuelas de la ciudad de San Luis, 10 en Villa Mercedes y 37 en distintas localidades y parajes del interior.

El gobernador explicó que los relevamientos se realizaron en diciembre, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento al inicio del ciclo lectivo. Además, anticipó que continuará recorriendo escuelas, incluyendo visitas previstas a Villa Mercedes en los próximos días.

Finalmente, Poggi remarcó que esta política de mantenimiento se viene aplicando de manera continua durante enero y febrero de 2024, 2025 y 2026, y reiteró: “El 23 de febrero comenzamos las clases en la provincia de San Luis”.