Niko Gaggero, reconocido productor musical, en colaboración con Jupa, coordinador de XPANDE Capacitaciones, presentan un curso intensivo diseñado para jóvenes y adultos a partir de 14 años. Las clases, de 1 hora y 30 minutos, combinan teoría y práctica en un formato dinámico y productivo.

¿Qué ofrece el programa?

El taller se enfoca en ritmos urbanos y populares, sin limitarse a un solo género. Los participantes aprenderán:

✔ Manejo de FL Studio (incluido en el costo).

✔ Creación de beats, grabación y mezcla.

✔ Técnicas para remixes, mashups e intros.

Inversión y certificación

El módulo inicial tiene una duración de 3 meses e incluye un certificado al finalizar. El valor total es de $90.000, con la opción de 3 cuotas sin interés de $30.000.

📅 Fechas clave:

Inicio: 12 de agosto.

Horario: Martes de 19:00 a 20:30 hs .

Lugar: Salón AVANTO (ex Santa Teresita), en Colón y Balcarce.

🔗 Inscripciones abiertas:

Los interesados pueden anotarse completando el formulario: 👉 https://forms.gle/DFqMipGMRX657ceV6