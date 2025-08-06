Niko Gaggero, reconocido productor musical, en colaboración con Jupa, coordinador de XPANDE Capacitaciones, presentan un curso intensivo diseñado para jóvenes y adultos a partir de 14 años. Las clases, de 1 hora y 30 minutos, combinan teoría y práctica en un formato dinámico y productivo.
¿Qué ofrece el programa?
El taller se enfoca en ritmos urbanos y populares, sin limitarse a un solo género. Los participantes aprenderán:
✔ Manejo de FL Studio (incluido en el costo).
✔ Creación de beats, grabación y mezcla.
✔ Técnicas para remixes, mashups e intros.
Inversión y certificación
El módulo inicial tiene una duración de 3 meses e incluye un certificado al finalizar. El valor total es de $90.000, con la opción de 3 cuotas sin interés de $30.000.
📅 Fechas clave:
-
Inicio: 12 de agosto.
-
Horario: Martes de 19:00 a 20:30 hs.
-
Lugar: Salón AVANTO (ex Santa Teresita), en Colón y Balcarce.
🔗 Inscripciones abiertas:
Los interesados pueden anotarse completando el formulario: 👉 https://forms.gle/DFqMipGMRX657ceV6